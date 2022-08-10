وظائف في المجلس الصحي.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مستشار الأمين العام للدراسات الصحية.
المؤهلات والخبرات:
الدكتوراه – خبرة 5 سنوات.
أحد التخصصات الصحية.
مدير مكتب إدارة البيانات:
المؤهلات والخبرات:
شهادة البكالوريوس.
خبرة 5 سنوات.
تخصص مجال الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي تخصص ذو علاقة.
مدير إدارة الأمن السيبراني:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات، الأمن السيبراني، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
أخصائي مخاطر أمن سيبراني:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات، الأمن السيبراني، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).