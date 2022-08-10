وظائف في المجلس الصحي.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار الأمين العام للدراسات الصحية.

المؤهلات والخبرات:

الدكتوراه – خبرة 5 سنوات.

أحد التخصصات الصحية.

مدير مكتب إدارة البيانات:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

خبرة 5 سنوات.

تخصص مجال الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي تخصص ذو علاقة.

مدير إدارة الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات، الأمن السيبراني، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

أخصائي مخاطر أمن سيبراني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات، الأمن السيبراني، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).