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مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الخميس.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
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مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الخميس.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الخميس.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
٠١:١٢:٢٣ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 13 محرم 1444 هجرية، الموافق 11 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:45 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 13 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:37

المدينة – 4:31

الرياض – 4:03

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:54

المدينة – 6:59

الرياض – 6:31

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:24

المدينة –  8:29

الرياض – 8:01

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