انخفاض لافت في أسعار العقارات بمخطط الخير في الرياض (فيديو)

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تشهد أسعار العقارات في الرياض تراجعاً لافتاً، بعد فترة من التضخم والارتفاع في الأسعار، حسب ما يُظهر مؤشر الصفقات العقارية في مخطط الخير.

وبحسب تقرير متلفز أذاعته قناة “المجد” الفضائية؛ كشف مذيع البرنامج عن انخفاض المعدل اليومي لعدد الصفقات العقارية في ‎مخطط الخير في الرياض، من معدل 32 صفقة يومياً في يناير 2022، إلى معدل 7 صفقات يومياً في أغسطس 2022، علماً بأنه سجّل ‏انخفاضاً كذلك من معدل 24 صفقة يومياً في أغسطس 2021 إلى معدل 7 صفقات يومياً في أغسطس 2022.

وأظهرت بيانات وزارة العدل انخفاضاً في قيمة الصفقات العقارية لشهر يوليو 2022 بنسبة 63.2%، مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية في السوق السعودي 9.5 مليار ريال، وانخفاض بنسبة 25.3% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المنفذة في السوق في يوليو 11.190 صفقة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 46% مقارنة بالشهر الماضي وانخفاضًا بنسبة 25.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار قطع أراضٍ بحي الملقا شمال العاصمة للنصف مسجلة 3483 ريالاً للمتر الواحد، بعد أن بيعت العام الماضي بـ6 آلاف ريال للقطع نفسها متراجعة بما يقارب الـ42%.