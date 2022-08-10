لحملة مختلف التخصصات.. وظائف في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

مهندس مدني

أخصائية المساندة الفنية

مطور تطبيقات الهاتف النقال

مراقب مواد

مراقب ميكانيكا

مراقب ميداني

إداري مكتب

مشرف مراقبة العمل

حارس أمن

مساعد ميكانيكي

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )