لحملة مختلف التخصصات.. وظائف في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف الشاغرة:
مهندس مدني
أخصائية المساندة الفنية
مطور تطبيقات الهاتف النقال
مراقب مواد
مراقب ميكانيكا
مراقب ميداني
إداري مكتب
مشرف مراقبة العمل
حارس أمن
مساعد ميكانيكي
التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )