الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
البنك المركزي الكويتي يقرر رفع سعر الخصم بدءًا من غد الخميس
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اقتصادية

البنك المركزي الكويتي يقرر رفع سعر الخصم بدءًا من غد الخميس

البنك المركزي الكويتي يقرر رفع سعر الخصم بدءًا من غد الخميس
١٠:٥٤:٢٩ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 50ر2 في المئة إلى 75ر2 في المئة ابتداءً من يوم غد الخميس مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبَّقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ البنك باسل الهارون – في بيان صحفي اليوم- إنَّ التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء ال(ريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر،إضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضحَ أنَ القرارَ جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثَّرَ ذلك على معدلات التضخُّم العالمي ومن ثمَّ انعكاسه على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

وأضاف أن القرار جاء أيضاً في ضوء ما استجدَّ من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو 2022م.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد البنك المركزي الكويتي الكويت رفع سعر الخصم

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