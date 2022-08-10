«كانت هذه تغطية طواف الوداع».. وفاة الإعلامي محمد آل محي بعد 8 شهور فاقدًا الوعي

تواصل- فريق التحرير:

تُوُفِّيَ الإعلامي الشاب محمد آل محي القحطاني، بعد معاناة مع المرض، حيث كان منومًا في مستشفى الملك فهد بالدمام ” فاقدًا الوعي” منذ يناير الماضي.

وكان الإعلامي محمد آل محي، الذي عمل مراسلًا في قناتي الإخبارية والسعودية، قد غطى موسم الحج العام الماضي في قناة “الإخبارية”، وكان آخر ظهور له في طواف الوداع، ومعه ودّع العمل في القناة بعد وعكة صحية ألمت به، قبل أن يتلقي ربه أمس الثلاثاء.

ومحمد آل محي ترك سيرة عطرة في بلاط صاحبة الجلالة سواءً في الصحافة الورقية ممثلة بصحيفة اليوم أو الإعلام المرئي في القناة السعودية والإخبارية وروتانا خليجية.

توفي آل محي مساء أمس (الثلاثاء)، بعد ملازمته السرير الأبيض أكثر من 8 أشهر، هذا وصلي على جثمان الفقيد عصر اليوم (الأربعاء) في جامع الفرقان بمدينة الدمام، وشُيع جثمانه في مقبرة الدمام.

ونعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصحفي ومراسل قناة السعودية والإخبارية محمد آل محي الذي توفى، بعد مسيرة كانت حافلة بالعطاء والنجاح والتميز في العمل التلفزيوني.