تخصيص 500 موظف لتنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس نزار بن حمزة علاء الدين عن دور وكالة التفويج وإدارة الحشود، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومهامها التي يتم إداراتها (500) موظف ميداني مؤهل ومدرب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقل قاصدي الحرم المكي الشريف.

وأضاف علاء الدين أن عملية التنظيم تدار عبر ممرات ومسارات وأبواب خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم وفق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية للمواسم، وأوقات توافد قاصدي المسجد الحرام على مدار العام.

وأشار “علاء الدين” إلى أن خطة الوكالة للتفويج وإدارة الحشود خلال موسم العمرة تتضمن تخصيص دور الصحن والأرضي للمعتمرين والدور الأول للطائفين من غير المعتمرين، وتنظيم حركة المصلين خلال أوقات الصلوات في المواقع المخصصة للمصلين داخل توسعة الملك فهد والتوسعة الثالثة ومطاف الدور الأول والساحات الخارجية.

وكشف أن الوكالة تهيئ كافة الإمكانات لدخول المعتمرين والمصلين بإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود خلال المواسم وبخطط وضعت مسبقاً بالتنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المشاركة وذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمسجد الحرام وقاصديه.