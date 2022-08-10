الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة.. 5 شروط للدخول
تخصيص 500 موظف لتنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام
«كانت هذه تغطية طواف الوداع».. وفاة الإعلامي محمد آل محي بعد 8 شهور فاقدًا الوعي
نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1444هـ
مستشار خادم الحرمين أمير مكة يقدم تعازيه في وفاة عفاف فلمبان ولينا طه
البنك المركزي الكويتي يقرر رفع سعر الخصم بدءًا من غد الخميس

محليات

مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة.. 5 شروط للدخول

مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة.. 5 شروط للدخول
١١:٣١:١٥ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الحديثة، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المزاد ينطلق يوم الخميس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022م، الساعة الـ 10 صباحًا.

شروط الدخول للمزاد

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2– دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد .

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.

4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم الأرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى .

5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للاشتراك في المزاد.

الكلمات الدلالية:
السارات بيع السيارات جمرك الحديثة مزاد علني هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة بالرياض (فيديو)

تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة بالرياض (فيديو)

منذ سنتين
بالصور.. إنقاذ 20 رأساً من الأغنام احتجزت في منحدرات جبلية بالباحة

بالصور.. إنقاذ 20 رأساً من الأغنام احتجزت في منحدرات جبلية بالباحة

منذ 6 سنوات
بالفيديو.. وزير الاقتصاد: 50% من إيرادات العام الحالي غير نفطية

بالفيديو.. وزير الاقتصاد: 50% من إيرادات العام الحالي غير نفطية

منذ 5 سنوات
خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار «كورونا»

خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار «كورونا»

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *