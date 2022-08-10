مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة.. 5 شروط للدخول

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الحديثة، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المزاد ينطلق يوم الخميس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022م، الساعة الـ 10 صباحًا.

شروط الدخول للمزاد

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2– دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد .

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.

4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم الأرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى .

5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للاشتراك في المزاد.