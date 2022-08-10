نادي كرة قدم إنجليزي شهير يوفر مصلى لجماهيره المسلمة

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أعلن نادي “بلاكبيرن روفرز” الإنجليزي عن توفير مصلى لجماهيره المسلمة لتأدية الصلاة.

وإيذانًا بالأمر؛ فقد أصدر النادي بيانا رسميا نشره على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أعلن فيه عن توفير مصلى للجماهير المسلمة، حيث يتقاطع موعد مباراة قادمة مع توقيت صلاة المغرب.

ويذكر في هذا السياق؛ أنه سبق لنادي “لبلاكبيرن” أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى الماضي، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصًا حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.