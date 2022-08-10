الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بيان من «ترامب» بعد خضوعه للتحقيق: رفضت الإجابة على كل الأسئلة
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دولي

بيان من «ترامب» بعد خضوعه للتحقيق: رفضت الإجابة على كل الأسئلة

بيان من «ترامب» بعد خضوعه للتحقيق: رفضت الإجابة على كل الأسئلة
٠٩:٤٠:٠٧ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن خضوعه للتحقيق أمام المدعية العامة لنيويورك.

وأكد “ترامب” في بيانه، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة خلال التحقيق المدني الذي يجري معه في شأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان ” رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأمريكي”.

وأضاف “عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا التحقيق مع ترامب المدعية العامة ترامب نيويورك

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