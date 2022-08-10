مشاجرة بالأسلحة النارية في جامعة أردنية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر محلية أدرنية عن وقوع مشاجرة اليوم الثلاثاء بالأسحلة النارية في جامعة الطفيلة التقنية، تخللها إطلاق عيارات نارية؛ لكن تم ضبط أطراف المشاجرة والسيطرة عليها بأسرع وقت وتحويلها للجهات المعنية.

وقالت المصادر أنه لم ينتج عن إطلاق النار أي إصابات، فيما تواجدت الأجهزة الأمنية في محيط الجامعة، منعا لحدوث أي تطورات.

وقالت إدارة جامعة الطفيلة التقنية، إن العملية التعليمية في الجامعة تسير وفق المعتاد ولم تتوقف بشأن المشاجرة الطلابية التي حصلت داخل الحرم الجامعي.

وأضافت أنه تم ضبط مسببي المشكلة وتهدئة الوضع بشكل عام، مشيرة إلى أن سير العملية التعليمية يجري بشكل سليم دون معوقات تذكر داخل الحرم الجامعي.

وأكدت أنه تم ضبط المشاجرة والسيطرة عليها بأسرع وقت وتحويلها للجهات المعنية، كما تم تشكيل لجان تحقيقة رسمية للوقوف على ملابسات الحادث المؤسف.