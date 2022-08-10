بعد ساعات.. «التعليم» تعلن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين عبر هذا الرابط

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ينتظر آلاف المعلمين والمعلمات، إعلان وزارة التعليم لنتيجة النقل الداخلي، والتي من المنتظر أن يتم إعلانها بعد ساعات (غدًا الخميس) عبر نظام نور.

ويبحث الجميع عن كيفية معرفة النتيجة بأسرع وقت، لذلك نقدم لكم في هذه السطور، كل ما يخص التقديم وإعلان النتيجة وطريقة وموعد التظلمات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعمل وزارة التعليم على توفير وظائف تعليمية جديدة 11547 وظيفة، وتعمل وفق برنامج مخطط ومنظم لكافة الإجراءات الخاصة بها.

رابط تقديم حركة النقل الداخلي 1444

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور المركزي noor.edu.moe.sa.

2- تسجيل البيانات المطلوبة من المعلم/ المعلمة التي ترغب في النقل.

3- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم تحديد خدمات شئون المعلمين.

4- النقر على حركة النقل الداخلي ثم أضغط طلب التعديل وسجل الرغبات.

5- بعد مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها أضغط حفظ البيانات.

رابط إعلان النتيجة

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات، إلكترونياً من خلال رابط نظام نور نتائج النقل الداخلي 1444 noor.moe.gov.sa.

حساب مُفعل

ولذلك يجب أن يكون هناك حساب مفعل على موقع نظام نور حتى يتمكن المتقدم من استخراج نتائج النقل الداخلي المطور 2022.

وتحرص وزارة التعليم على توفير كافة سبل الراحة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، لذلك تتيح لهم النقل الداخلي والخارجي وفق شروط وضوابط معينة يتم على أساسها الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.

موعد إعلان نتائج حركة النقل الداخلي وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي موعد إعلان نتيجة النقل الداخلي المطور للعام 2022.

وموفقا للخطة الموضوعة بشكل مسبق من قبل وزارة التعليم تكون بداية التقديم على الحركة يوم 1443/12/25 وحتى يوم 1444/1/2، وهي الفترة التي تم اعتماد طلبات التقديم على النقل الداخلي من خلال نظام نور.

الاعتراض على قرار النقل الداخلي

يتم الإعلان عن النتائج اليوم الموافق 1444/1/13، وذلك حتى يوم السبت الموافق 15 محرم 1444 مدة كافية من أجل الاعتراض على قرار النقل ويصبح القرار ساري بداية من الأحد القادم الموفق 14 أغسطس 2022 وذلك وفقا للجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

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