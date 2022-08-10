وظائف شاغرة بـ «شركة الاتصالات stc».. التخصصات ورابط لتقديم
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1 ـ كبير خبراء استمرارية الأعمال
2 ـ مشرف تحليل أعمال
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التخصص: إدارة أعمال، اقتصاد، نظم معلومات ادارية
سنوات الخبرة : 5-8 سنوات
مستوي اللغة الإنجليزية: بطلاقة
طريقة التقديم:
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