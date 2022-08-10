الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «شركة الاتصالات stc».. التخصصات ورابط لتقديم
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فرص

وظائف شاغرة بـ «شركة الاتصالات stc».. التخصصات ورابط لتقديم

وظائف شاغرة بـ «شركة الاتصالات stc».. التخصصات ورابط لتقديم
٠٨:٥١:٠٦ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1 ـ كبير خبراء استمرارية الأعمال

2 ـ مشرف تحليل أعمال

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التخصص: إدارة أعمال، اقتصاد، نظم معلومات ادارية
سنوات الخبرة : 5-8 سنوات
مستوي اللغة الإنجليزية: بطلاقة

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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