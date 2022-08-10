ماذا تعرف عن رقم حساب المواطن المجاني؟ .. إليكم التفاصيل كاملة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم وضع رقم مجاني للمواطنين، لتقديم الدعم اللازم والرد على استفسارات جميع المستفيدين.

الرقم هو عبارة عن رقم حساب موحد مجاني لمستفيدي حساب المواطن، يمكن من خلاله التواصل على مدار اليوم، وتوجيه الاستفسارات اللازمة، ليتم الردع من قبل الدعم الفني في البرنامج.

رقم حساب المواطن المجاني

ويمكن من خلال رقم حساب المواطن المجاني الموحد تلقي الشكاوى أو الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، والتفاعل معها والرد عليها.

أما عن رقم حساب المواطن المجاني الموحد فهو 19912 ويمكن من خلاله التواصل من قبل جميع المستفيدين.

قنوات التواصل في حساب المواطن

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن أربع قنوات يتم من خلالها التواصل مع المستفيدين والتفاعل مع استفساراتهم.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يتم التواصل مع المستفيدين من خلال 4 قنوات وهي:

صوتك مسموع، وهي خدمة تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة.

البوابة الإلكترونية : من خلال الرابط التالي (www.ca.gov.sa).

مركز الاتصال 19912: من الأحد إلى الخميس من 8 صباحا إلى 8 مساء.

خدمة المستفيدين: ويتم التواصل على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 إلى 10 مساء.

تفاصيل دعم دفعة أغسطس

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ 57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

وبلغ إجمالي الدفعة 57 لـ”حساب المواطن” 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

كان برنامج حساب المواطن، أعلن أمس، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحساب، مؤكدًا أن الإيداع سيستمر -بمشية الله- حتى نهاية اليوم الأربعاء.

كما كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد مبينًا خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد، بأن ذلك ممكنًا ولكن من خلال هذه الخطوات: – تسجيل الدخول.

– الصفحة الرئيسية.

– بيانات المستفيد.

– تغيير رقم الجوال.

وفي وقت سابق، أعلن البرنامج أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحساب، مؤكدًا أن الإيداع سيستمر -بمشيئة الله- حتى نهاية اليوم الأربعاء.

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.

خطوات الإفصاح عن دخل المستفيد

وعن خطوات الإفصاح عن الدخل ، أوضح حساب المواطن أنه تكون كالتالي:

1- الدخول إلى بوابة حساب المواطن

2- اضفط على تفاصيل الطلب.

3- اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

4- تحديد نوع الدخل.

5- تحديد مصدر الدخل.

6- تحديد المبلغ الشهري من الدخل.

7- إضافة ثم حفظ.

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