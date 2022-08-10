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دموع من القلب.. طفل يبكي عندما وجد في المسجد 3 فقط أثناء صلاة الظهر (فيديو)
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منوعات

دموع من القلب.. طفل يبكي عندما وجد في المسجد 3 فقط أثناء صلاة الظهر (فيديو)

دموع من القلب.. طفل يبكي عندما وجد في المسجد 3 فقط أثناء صلاة الظهر (فيديو)
٠٨:٢١:٠٨ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصير تم تصويره لطفل يبلغ من العمر حوالي 13 عامًا، وهو يحكي لشخص آخر، إحساسه عندما دخل المسجد الذي يصلي فيه فلم يجد في صلاة الظهر سوى ثلاثة مصلين فقط.

ويظهر الطفل في الفيديو- الذي يبدو أنه تم تصويره دون أن يعرف – وهو يتحدث إلى شخص آخر، ويقول :” أقسم بالله أنني بكيت عندما ذهبت لصلاة الظهر في المسجد فلم أجد سوى ثلاثة”.

ويتابع الطفل، أنه “منقهر على حال الأمة”، الأمر الذي أثار تفاعل كبير مع الطفل وحرصه وغيرته على الدين.

فيما علق البعض بأن صلاة الظهر يكون معظم الناس في أعمالهم ويصلون في المصليات داخل أماكن العمل، داعين للطفل بالثبات والقبول.

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