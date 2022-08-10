«الحرس الوطني» ناعية عفاف فلمبان: حين تكون الشهامة فردًا والإنسانية بشرًا والموت حياة

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نعت وزارة الحرس الوطني، الطبيبة الراحلة عفاف فلمبان- رحمها الله- التي توفيت غرقًا قبل أيام رفقة صديقتها لبنا طه، عندما قامتا بإنقاذ فتاتين من الغرق.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو مؤثر يوثق شهادات من زملاتها في العمل- حيث كانت تعمل في مستشفى الحرس الوطني حتى وفاتها- يشدن خلاله بأخلاق الراحلة ومساعدتها للجميع.

وأكدن زميلات “فلمبان” أنها كانت تطلب أرقام المرضى لتتصل بهم شخصيًا وتتابع حالتهم بعد خروجهم من المستشفى، وكانت في غاية العطاء والإخلاص في العمل.

وعلّقت وزارة الحرس الوطني على الفيديو ناعية الطبيبة الراحلة بالقول :” حين تكون الشهامة فردًا.. والإنسانية بشراً.. والموت حياة”.

عفاف فلمبان تتصدر التريند

وكان هاشتاق باسم الطبيبة عفاف فلمبان قد تصدر، التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تلقت عائلة الراحلة- رحمها الله- سيلًا من عبارات التعازي والتعاطف، بينما أشاد بشجاعتها بعد وفاتها في سبيل إنقاذ فتاتين.

وفي هذه السطور نرصد أبرز المعلومات المتداولة عن عفاف فلمبان

1- كانت استشارية الأمراض النسائية تقضي إجازة في مدينة جدة، عندما قررت هي وصديقتها الطبيبة لينا طه المخاطرة بحياتهما لإنقاذ فتاتين تعرضتا لحادث غرق، لكنهما لقيا مصيرهما.

2- كانت الدكتورة عفاف تقيم بشكل دائم في العاصمة الرياض، وتنخرط في العمل بتخصصها الطبي في مستشفيات المدينة.

3- كانت الدكتورة عفاف تمتلك خبرة في مجال تخصصها تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ويقصدها الكثير من المرضى الباحثين عن علاج العقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير، وهي تخصصات دقيقة للطبيبة الراحلة.

4- كانت الراحلة ضمن الفريق الطبي العامل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في حي العليا بالرياض، وهو مستشفى معروف في المملكة.

5- الدكتورة عفاف طبيبة كانت معتمدة في تخصصها بأمراض التوليد والنساء، من منصة “الطبي” الإلكترونية التي تُعنى بتقديم المحتوى الطبي الموثوق، وخدمة الاستشارات الطبية عن بُعد وتتيح للمرضى التواصل مع الأطباء المعتمدين مباشرة بمكالمة هاتفية أو محادثة نصية، عبر آلاف الأطباء.

6- الطبيبة الراحلة عضو في منصة “نخبة الأطباء” الإلكترونية السعودية التي تقدم أيضًا خدمة الاستشارات الطبية النصية والصوتية أون لاين، والتي تتيح للباحثين الحصول على النصيحة الطبية مباشرة من الطبيب دون تعثر الوصول إليه بالطرق التقليدية.

7- كانت آخر مشاركة طبية تثقيفية للدكتورة فلمبان في الموقع الإلكتروني لمنصة “نخبة الأطباء”، هي نشرها مقالًا علميًا عن العقم عند النساء بتاريخ 5 أبريل الماضي.

8- أشاد كثير من أطباء المملكة الذين عرفوا الطبيبة الراحلة عفاف في مقاعد الدراسة الجامعية أو عملوا معها عن قرب في المستشفيات والمراكز الطبية، بكفاءتها العلمية في تخصصها.

9- أشاد عدد أكبر من أصدقاء ومعارف الراحلة بأخلاقها وتعاملها مع الآخرين، والذي توجته بتضحيتها بحياتها لإنقاذ فتاتين وفق كثير من المدونين ووسائل الإعلام المحلية التي روت تفاصيل عن الحادث المأساوي.

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