لحملة الدبلوم فأعلى.. مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) ، (تجمع الرياض الصحي الثاني) عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدة تخصصات ، من حمَلة الدبلوم فأعلى، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وفقاً للتفاصيل أدناه :

المسميات و المتطلبات الوظيفية :

1- أخصائي تمريض

مؤهل بكالوريوس التمريض

2- كبير اختصاصيي إدارة مكاتب

بكالوريوس إدارة عامة أو إدارة مكاتب

خبرة ست سنوات أو ماجستير خبرة سنتان ( خبرة في نفس المجال )

3- أخصائي تغذية علاجية

بكالوريوس تغذية علاجية

4- اختصاصي إمداد وتموين

بكالوريوس خبرة سنتان أو دبلوم 3 سنوات خبرة – أربع سنوات ( خبرة في نفس المجال )

التخصص المطلوب: إدارة سلسلة الإمداد

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا).