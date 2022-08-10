لحملة الدبلوم فأعلى.. مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) ، (تجمع الرياض الصحي الثاني) عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدة تخصصات ، من حمَلة الدبلوم فأعلى، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وفقاً للتفاصيل أدناه :
المسميات و المتطلبات الوظيفية :
1- أخصائي تمريض
مؤهل بكالوريوس التمريض
2- كبير اختصاصيي إدارة مكاتب
بكالوريوس إدارة عامة أو إدارة مكاتب
خبرة ست سنوات أو ماجستير خبرة سنتان ( خبرة في نفس المجال )
3- أخصائي تغذية علاجية
بكالوريوس تغذية علاجية
4- اختصاصي إمداد وتموين
بكالوريوس خبرة سنتان أو دبلوم 3 سنوات خبرة – أربع سنوات ( خبرة في نفس المجال )
التخصص المطلوب: إدارة سلسلة الإمداد
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:
رابط التقديم : (اضغط هنا).