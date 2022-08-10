غرامة 100 ألف ريال… قرار بتعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

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أعلنت الإدارة العامة للمرور تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وتضمن التعديل أهمية التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من نظام المرور، وفقًا لـ عكاظ.

وعوقب في التعديل كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل المقررة حسب التالي:

1- الوزن الزائد للإجمالي من 200 إلى 2.000 كيلوغرام، وتقدر المخالفة بقيمة 200 ريال لكل 100 كيلوغرام.

2- الوزن الزائد للإجمالي من 2.100 إلى 5.000 كيلوغرام، بقيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 (كغم).

3- الوزن الزائد للإجمالي من 5.100 إلى 7.000 (كغم) قيمة المخالفة 400 ريال لكل 100 (كغم).

4- الوزن الزائد للإجمالي من 7.100 إلى 10.000 (كغم) بقيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 (كغم).

5- الوزن الزائد للإجمالي أكثر من 10.100 (كغم) بقيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 (كغم).

6- يعاقب كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ(200) كغم بغرامة مالية قدرها (2000) ريال لكل محور.

7- يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

8- عند تكرار مخالفات الأوزان والأبعاد خلال الرحلة الواحدة للشاحنة، تتضاعف معه الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100.000 ريال.

9- يعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال.

10- عند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100.000 ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

11- تمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف (2500) كغم، أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور (500) كغم، مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.