للوصول لـ 30 مليون معتمر سَنَوِيًّا… المملكة تتيح العمرة للتأشيرات السياحية من 49 دولة

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في خطوة جديدة تهدف لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، أتاحت الرياض تأدية العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية من 49 دولة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، في تصريحات لقناة “الإخبارية”: أن إتاحة العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية والتجارية يهدف لتحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر سنويًا بحلول 2030

وأضاف وكيل الوزارة: أنه أصبح الآن متاحًا لكل من يصل إلى المملكة بأي نوع من التأشيرة، سواء كانت تأشيرة سياحية أو تأشيرة لمختلف الأغراض الأخرى، سواء تأشيرة العمل أو تأشيرة تجارية، جميع التأشيرات وجميع من يدخل إلى المملكة متاح له الآن أن يؤدي مناسك العمرة من خلال بعض الإجراءت التنظيمية وتطبيق اعتمرنا.