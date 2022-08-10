تطورات تحبس أنفاس العالم.. 10 سفن و36 طائرة صينية تقترب من تايوان

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، رصد عدد كبير من السفن الحربية والطائرات الصينية حول الجزيرة، في أوقات يحبس فيها العالم أنفاسه من احتمال اندلاع حرب جديدة، تزامنًا مع الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقالت “تايوان”، إنها رصدت 10 سفن و36 طائرة حربية صينية في محيط تايوان، مشيرة إلى أن 17 طائرة حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وبينما أعلن الجيش الصيني الانتهاء من المناورات العسكرية، فقد رصدت ذلك العدد من السفن والطائرات حول الجزيرة، وأشارت إلى أنها تتبعت تلك الأنشطة عبر سفنها وأنظمة الصواريخ لديها.

وقالت الوزارة إن 17 من الطائرات المكتشفة، حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.

وكان مقررا أن تختتم الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، وجاءت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

واستدعت وزارة الخارجية في بريطانيا اليوم الأربعاء، السفير الصيني لديها، للتعبير عن رفضها استمرار التصعيد ضد تايوان والتحرش بها عسكريًا، مشيرة إلى أن هذا الاستفزاز مرفوض.