الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فرنسا تحترق… إجلاء 8 آلاف شخص من جنوب البلاد بسبب الحرائق
شاهد.. عواصف رعدية شمال غرب المدينة المنورة
يصل لـ50% من قيمتها..صدور الموافقة على فرض مقابل مالي لاستيراد هذا النوع من المركبات
أمريكا تحبط مخطط إيراني لاغتيال «بولتون» ردًا على مقتل قاسم سليماني
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير .. التفاصيل ورابط التقديم
جامعة أم القرى تعلن بدء التقديم على برامج السنة الأولى التأهيلية والدبلومات المدفوعة

اهم الاخبار

فرنسا تحترق… إجلاء 8 آلاف شخص من جنوب البلاد بسبب الحرائق

فرنسا تحترق… إجلاء 8 آلاف شخص من جنوب البلاد بسبب الحرائق
٠٦:٥٧:٢٧ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اكدت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية بدأت في إجلاء 8000 شخص من منطقة جيروند بجنوب فرنسا بسبب الحرائق المستعرة هناك.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه، فرنسا أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد على الإطلاق، تزامنا مع بداية موجة الحر الرابعة لهذا العام، في وقت تبحث الحكومة عن توفير مصادر أخرى للمياه.

وأفادت وسائل إعلام فرنسة، أن موجة الحر في فرنسا من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة نهارا إلى 40 درجة مئوية، و20 درجة في الليل.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع جفاف تاريخي تسجله فرنسا، حيث تتأثر جميع المقاطعات في البلاد بإنذارات الجفاف.

الكلمات الدلالية:
حرائق حرائق فرنسا درجات الحرارة فرنسا

مواد ذات صلة

المزيد
بعد صرف العلاوة.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن الدخل

بعد صرف العلاوة.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن الدخل

منذ 4 سنوات
وزير الصحة: كل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته وتغطية تأمينية

وزير الصحة: كل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته وتغطية تأمينية

منذ سنة واحدة
إحباط تهريب نحو 3.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة مواد بناء (فيديو)

إحباط تهريب نحو 3.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة مواد بناء (فيديو)

منذ شهرين
إنهاء إجراءات سفر عائلة «الدوسري» لمقابلته في أمريكا

إنهاء إجراءات سفر عائلة «الدوسري» لمقابلته في أمريكا

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *