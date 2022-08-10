فرنسا تحترق… إجلاء 8 آلاف شخص من جنوب البلاد بسبب الحرائق

تواصل – فريق التحرير:

اكدت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية بدأت في إجلاء 8000 شخص من منطقة جيروند بجنوب فرنسا بسبب الحرائق المستعرة هناك.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه، فرنسا أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد على الإطلاق، تزامنا مع بداية موجة الحر الرابعة لهذا العام، في وقت تبحث الحكومة عن توفير مصادر أخرى للمياه.

وأفادت وسائل إعلام فرنسة، أن موجة الحر في فرنسا من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة نهارا إلى 40 درجة مئوية، و20 درجة في الليل.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع جفاف تاريخي تسجله فرنسا، حيث تتأثر جميع المقاطعات في البلاد بإنذارات الجفاف.