أمريكا تحبط مخطط إيراني لاغتيال «بولتون» ردًا على مقتل قاسم سليماني

تواصل- وكالات:

أحطبت أمريكا مخططًا إيرانيًا لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بولتون، والذي أعده عضوًا بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، أن تآمر عضو الحرس الثوري الإيراني، لقتل “بولتون”، جاء في محاولة للرد على اغتيال القائد السابق في الحرس قاسم سليماني.

من جانبه أشاد “بولتون” بكشف مخطط استهدافه على يد الحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن وزارة العدل فتحت دعوى جنائية ضد إيران لمحاولة استهدافها مواطناً أمريكياً.

وأضاف “بولتون” أن إيران والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة.