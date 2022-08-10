شاهد.. عواصف رعدية شمال غرب المدينة المنورة

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء وتقلبات جوية شمال غرب منطقة المدينة المنورة.

وأظهر المقطع المتداول، نشاط للعواصف الرعدية مصحوبة بموجة غبار كثيف، ورياح نشطة، تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية، تتحول تدريجيًا بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما أصدر المركز ، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وتدنٍيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.