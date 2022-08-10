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يصل لـ50% من قيمتها..صدور الموافقة على فرض مقابل مالي لاستيراد هذا النوع من المركبات
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محليات

يصل لـ50% من قيمتها..صدور الموافقة على فرض مقابل مالي لاستيراد هذا النوع من المركبات

يصل لـ50% من قيمتها..صدور الموافقة على فرض مقابل مالي لاستيراد هذا النوع من المركبات
٠٦:٣٨:٥٣ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

صدرت الموافقة على فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة”، يطبق على استيراد المركبات الخفيفة والمستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للمواطنين وحاملي الإقامة المميزة.

وحسب- صحيفة الوطن- فإن الرسوم ستكون ما بين 20% و50%، من قيمة المركبة وبما لا يقل عن 20 ألف ريال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد من الجهات الحكومية، تستعد لتطبيق القرار، فيما تقوم لجنة مشكلة من وزارة التجارة والطاقة والإدارة العامة للمرور وهيئة الزكاة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الرياضية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بدارسة مقترح السماح باستيراد المركبات الأثرية والمركبات الرياضية، غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسوح به للاستيراد.

وأوضحت أن ذلك لغرض استيرادها على الطريق، وشروط السماح لها بالسير على الطريق، وما يلزم ذلك من أحكام، إعداد الضوابط الفنية التي تميز المركبات الأثرية والرياضية، عن غيرها من المركبات.

وتابعت الصحيفة: على أن تقوم هيئة الزكاة والجمارك بإطلاق حاسبة تقديرية، لتمكين الأفراد من معرفة المبلغ الإجمالي للمقابل المالي على استيراد المركبات الخفيفة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة.

الكلمات الدلالية:
استيراد المركبات جهات حكومية غير مطابقة للمواصفات فرض رسوم مالية

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