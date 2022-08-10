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وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير .. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير .. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير .. التفاصيل ورابط التقديم
٠٦:٠٨:٣٨ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (شركة حكومية) بالتعاون مع كلية السياحة والضيافة بجامعة تبوك في مدينة الوجه برنامج (رواد ضيافة البحر الأحمر) المنتهي بالتوظيف لتأهيل وتوظيف الكفاءات المحلية في قطاع السياحة والضيافة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهل المطلوب:

  •  شهادة الثانوية العامة.

المزايا:

  • مكافأة شهرية خلال مدة البرنامج.
  •  التدريب في مشروع البحر الأحمر.
  •  فرصة للمتميزين في التدريب لدى جامعة هونج كونغ بوليتكنك.
  •  التوظيف في مشروع البحر الأحمر أو أحد الشركاء والمشغلين.
  •  شهادة معتمدة من جامعة هونج كونغ بوليتكنك.

الشروط:

  •  سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
  •  ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً.
  •  أن يحمل شهادة الثانوية العامة.
  •  حسن السيرة والسلوك.
  •  المقابلات في مدينة الوجه.
  •  الدراسة في مدينة الوجه.

الأهداف:

  •  تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لشغل وظائف المستقبل.
  •  منح الشباب الفرصة ليكونوا جزءاً من تطوير وجهة البحر الأحمر السياحية الفاخرة.
  •  فتح الأفق للتخصصات الدراسية التي تنسجم مع المتطلبات التشغيلية لمشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.
  •  تأهيل المواهب المحلية لدخول سوق العمل.
  •  تمكين المواطنين من قيادة مستقبل السياحة والقطاعات ذات الصلة في المملكة.

موعد بداية البرنامج:

  •  يبدأ البرنامج يوم 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444هـ.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م (اضغط هنا).

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شركة البحر الأحمر فرص وظائف

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