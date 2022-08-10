احذروا من هذا الخطأ.. «حساب المواطن» يعلن حذف عدد من المستفيدين ويكشف السبب

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إيداع 3.6 مليارات ريال مخصصة لدعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأشار حساب المواطن، أن الإيداع سيستمر لنهاية اليوم الأربعاء، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 ملايين مستفيد.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

رصد مستفيدين أخفوا معلومات

وكشف مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، عن حذف البرنامج لعدد من المستفيدين.

وأوضح أنه تم رصد عدد من المستفيدين تحصلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل.

وأشار “الهاجري”- حسب الوطن- إلى أنه تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عدد من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل.

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مستفيدون يمتلكون 79 عقارًا

وتابع: ومن ضمن تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 79 عقاراً تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج، مفيدًا بأن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

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نسب المستفيدين حسب النوع

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مفيداً أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالاً للفرد المستقل.