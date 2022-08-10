الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ديوان المظالم يصدر المجموعة الأولى من مبادئ المحكمة الإدارية العليا
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محليات

ديوان المظالم يصدر المجموعة الأولى من مبادئ المحكمة الإدارية العليا

ديوان المظالم يصدر المجموعة الأولى من مبادئ المحكمة الإدارية العليا
٠٥:٢٩:٢٨ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بمقر المحكمة الإدارية العليا -بحضور معالي رئيسها الشيخ علي بن سليمان السعوي- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439 – و1440 – و1441هـ، المكونة من 958 صفحة في مجلدين كمجموعة أولى منذ مباشرة المحكمة لاختصاصاتها عام 1439هـ واكتمال تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وقال ” نشهد اليوم تدشين منجزٍ مهم من منجزاتِ ديوانِ المظالم على الصعيد المعرفي، ورافدٍ من روافد الاستقرار الموضوعي في نظر القضايا والمنازعات الإدارية، وهي مجموعةَ المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام من 1439هـ إلى العام 1441هـ ” ، مبيناً أن التطور الذي تشهده المملكة في جميع مجالاتها يجعلنا في سباق مع الوقت لمواكبة ما تشهده بلادنا في مرافقها كافة من نمو وتطور كبير، تشرف عليه القيادة الحكيمة.

وأكد معاليه أن هذا الاهتمام من ديوان المظالم بتصنيف وتدوين المبادئ التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا يأتي تطبيقًا لما نص عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، إضافة إلى ما لمبادئها من قيمة عالية تستمدها من كونها أعلى محاكم ديوان المظالم في مسار التقاضي.

الكلمات الدلالية:
التقاضي القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا ديوان المظالم

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