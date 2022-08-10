الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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لحملة الثانوية فأعلى.. «العمل عن بُعد» يعلن حاجته لموظفين

لحملة الثانوية فأعلى.. «العمل عن بُعد» يعلن حاجته لموظفين
٠٥:٣٧:٤٥ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تسويق إلكتروني.

خدمات ومواقع إلكترونية.

مسؤول متجر إلكتروني.

كاتب حركة مخزون.

مساعد إداري.

مندوب مشتريات.

كاتب موارد بشرية.

مدخل بيانات.

كاتب متابع.

أخصائي تسويق إلكتروني.

كاتب إداري عام.

مساعد إداري.

كاتب شكاوى.

كاتب حفظ ملفات.

سكرتير تنفيذي.

أخصائي إداري.

محامي.

سكرتير.

كاتب.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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العمل عن بعد فرص عمل وزارة الموارد البشرية وظائف شاغرة

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