أول تعليق من السفارة الصينية على بيان الخارجية البريطانية: غير مقبول

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الصينية في العاصمة البريطانية لندن، رفضها لبيان الخارجية البريطانية بشأن المناورات حول تايوان.

وأوضحت السفارة الصينية في لندن في بيان لها: “إنه لا يحق لأي دولة بما فيها بريطانيا التدخل في شؤون الصين الداخلية”.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، استدعت اليوم الأربعاء، سفير الصين لدى بريطانيا، تشنغ تسيغوانغ، لشرح تصرفات الصين تجاه تايوان.

وقالت تراس في بيان “أصدرت تعليمات للمسؤولين باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. لقد رأينا سلوكاً عدوانياً وخطاباً متزايداً من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.

في سياق متصل، تواصل الصين تدريباتها حول تايوان، حيث هددت بكين اليوم باستخدام القوة إن فشل الحل السلمي مع تايبيه، ووعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع الصين.

ووعدت الصين، الأربعاء، بألا تترك “أي هامش مناورة” لمؤيدي استقلال تايوان، مؤكدة أن “استخدام القوة” لاستعادة الجزيرة ما زال مطروحا “كملاذ أخير”.

يأتي هذا التحذير الجديد بعد مناورات عسكرية صينية مكثفة جرت في الأيام الأخيرة حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه.

واعتبرت بكين “استفزازا” زيارة ثالث مسؤولة في هرم السلطة في الولايات المتحدة التي كانت قد تعهدت عدم إقامة علاقة رسمية مع أراضي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.