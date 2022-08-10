104 شركات رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12431 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 101.46 نقطة ليقفل عند مستوى 12431.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم- 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 404 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات ريدان، والعبداللطيف، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وصادرات، والراجحي ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والجزيرة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، و إس تي سي، و وقت اللياقة، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 28.95 نقطة ليقفل عند مستوى 22227.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 445 ألف سهم تقاسمتها 2187 صفقة.