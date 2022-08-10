بالفيديو.. محاولة إعادة “حوت” إلى البحر بعد أن ضل طريقه في نهر السين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الفرنسية أنها تمكنت، اليوم، من انتشال حوت أبيض، بعد أن ضل طريقه في نهر السين وسط العاصمة باريس.

وأوضحت أنها تسعى حاليًا إلى إيصال الحوت الأبيض إلى أقرب بحر أو مياه مالحة، بعد أن أصبح بعيدًا عن موئله الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية.

وأشارت على أنها لم تعرف بعد السبب وراء وصول الحوت إلى مياه النهر الدافئة وغير المالحة.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول محلي أن المخاوف تتزايد على مصير حوت أبيض رُصد في نهر السين بفرنسا بعيداً عن موطنه الطبيعي بمياه القطب الشمالي، وذلك بعد أن رفض الغذاء وبدأ عليه الضعف والإرهاق، بعدما سبح في حوض بين خليجين على بعد نحو 80 كيلومتراً من باريس.

وأكد أن الحوت طريقه بعيد عن بيئته الطبيعية قاطعاً 160 كيلومتراً في أعالي نهر السين بعد ميناء روان نحو العاصمة الفرنسية، حيث بدأت تظهر علامات على جلده ربما تشير إلى احتمال تدهور صحته.