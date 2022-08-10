“فلكية جدة”: رصد القمر العملاق الرابع والأخير بسماء المملكة بهذا الموعد

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، عن رصد القمر البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام يوم الخميس 11 أغسطس، حيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% واكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي.

وأوضحت “فلكية جدة” أن القمر العملاق سوف يشرق مع غروب الشمس من الأفق الجنوب الشرقي، حيث سيكون ظاهريًا إلى اليمين من كوكب زحل، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً نحو الجنوب بعد منتصف الليل.

بعد ذلك سيصل القمر العملاق لحظة الاكتمال صبيحة يوم الجمعة 12 أغسطس عند الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت مكة، ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس وذلك بعد يوم و 08 ساعات و 27 دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض – نقطة الحضيض – ، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس الجمعة.

وصف ظاهرة القمر العملاق

من جانبه، كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن “القمر العملاق” وصف يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر ، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية ” قمر الحضيض ” وهذا العام ، رصد ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي.

وأضاف: “بشكل عام لن يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا القمر العملاق مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى، ولن يكون له تأثير على الكرة الأرضية مثل الأقمار العملاقة التي سبقته، باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي”.

وتابع: “ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى (المد العالي الحضيض)، ولكن ذلك الاختلاف محدود ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا”.

ظواهر فلكية تابعة

وقال أبو زاهرة: “سوف يتسبب ضوء هذا القمر العملاق في التأثير على رصد واحدة من أكثر زخات الشهب المميزة لهذا العام – شهب البرشاويات – حيث سيقلل من رؤية الشهب إلى حوالي 10 أو 20 شهابًا في الساعة على الأكثر في أحسن الظروف”.

وأورد: “يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة “تيخو” أكثر الفوهات إشعاعًا”.

واختتم: “خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل”.

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