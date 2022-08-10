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“مرور الجوف” يقبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي
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“مرور الجوف” يقبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي

“مرور الجوف” يقبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي
٠٤:١١:٢٥ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي.

وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

في الوقت نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996)” في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
إتلاف جهاز جازان جهاز رصد آلي فيفا مرور الجوف

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