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“الدفاع المدني” يُحذر: أمطار غزيرة على هذه المنطقة حتى صباح الغد
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“الدفاع المدني” يُحذر: أمطار غزيرة على هذه المنطقة حتى صباح الغد

“الدفاع المدني” يُحذر: أمطار غزيرة على هذه المنطقة حتى صباح الغد
٠٣:٤٥:٢٧ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد، من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 12 صباح يوم غد الخميس.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة بالحالة المطرية المتوقعة، هي ” فرسان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش والفطيحة”.

كما توقع المركز أن تشهد محافظات الحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، يصاحبها تساقط للبرد وجريان للسيول ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار على أن الأجواء المتوقعة والتأثيرات المصاحبة، تتمثل، في:

1 – أمطار غزيرة.

2 – جريان للسيول.

3 – تساقط البرد.

4 – نشاط الرياح السطحية.

5 – شبه انعدام الرؤية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق جازان والباحة وعسير وجنوب المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الدفاع المدني جازان جريان السيول حالة الطقس

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