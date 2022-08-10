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الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا تقبض على مواطن لنقل 14مخالفًا لنظام أمن الحدود
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الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا تقبض على مواطن لنقل 14مخالفًا لنظام أمن الحدود

الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا تقبض على مواطن لنقل 14مخالفًا لنظام أمن الحدود
٠٤:١٨:١٢ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 14مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

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وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة.

وكذلك غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأفواج الأمنية الجنسية الإثيوبية محافظة فيفا مخالفة نظام الحدود

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