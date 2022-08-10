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الآن.. أمطار غزيرة وسيول في البكر جنوب حايل (فيديو)
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الآن.. أمطار غزيرة وسيول في البكر جنوب حايل (فيديو)

الآن.. أمطار غزيرة وسيول في البكر جنوب حايل (فيديو)
٠٣:٢٢:١٥ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وكميات الأمطار الغزيرة التي تتساقط على أجزاء ومناطق المملكة، تشهد البكر جنوب حائل أمطارًا غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار على البكر جنوب منطقة حائل، وسط أجواء متقلبة من الرياح النشطة وانخفاض درجات الحرارة.

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في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند تساقط كميات من الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، وربما تمتد لأجزاء من غربي حائل القصيم، لافتًا إلى نشاط الرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة، والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من جنوبي العراق والكويت والشرقية والوسطى من المملكة.

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فستهطل أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك، مع أجواء من حارة إلى حارة جدًا، ورياح مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.

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أمطار غزيرة البكر الحصيني السيول المسند حائل حالة الطقس

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