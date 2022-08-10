حساب المواطن: رصد 6 مستفيدين يتحصلون على الدعم من عامين.. وكل منهم يملك 79 عقارًا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، رصد 6 مواطنين مستفيدين، يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين، ويمتلك كل منهم أكثر من 79 عقارًا.

وأخفى المستفيدون المذكورون معلومات جوهرية، ولم يفصحوا عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات.

حيث تبين بعد مراجعة بياناتهم، عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، ما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم، والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.

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تحذير عاجل من حساب المواطن لهؤلاء: أمامكم 15 يومًا

عاجل.. حساب المواطن: 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في أغسطس

وأعلن حساب المواطن، اليوم، تفاصيل الدفعة الـ 57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

وبلغ إجمالي الدفعة 57 لـ”حساب المواطن” 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.