بريطانيا تهاجم الصين وتطالبها بالاستجابة الفورية لهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في بريطانيا اليوم، أن سلوك الصين ازداد “عدوانية” في الأشهر الماضية، مؤكدة أن المناورات العسكرية الصينية تهدد أمن المحيط الهادئ.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أنها طالبت الصين بضرورة حل الأزمات سلميًا وترك لغة القوة والتهديد، وذلك في الوقت الذي استؤنفت في لندن وبكين الرحلات الجوية بينهما بعد توقف عامين بسبب كورونا.

وأضافت أنه رغم إعلان الصين اكتمال مهمتها العسكرية، فإن ما لا يقل عن 36 طائرة و10 سفن حربية صينية تناور حول تايوان.

من ناحية أخرى، أكد الجيش الصيني أنه أكمل مهامًا عسكرية مختلفة حول تايوان،، مبينًا أنه سيسيّر دوريات منظمة في مضيق تايوان.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. الصين تتراجع وتُعلن استعدادها للحل السلمي مع تايوان

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الصين، أنها على استعداد للحل السلمي مع تايوان، لافتة إلى أنها تعد جزيرة تايوان بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع بكين.

وأضافت أنها تحتفظ بحق الرد على استفزازات مؤيدي استقلال تايوان، وأن تحقيق استقلال تايوان ستدفعها إلى الهاوية، وأنها ستستخدم القوة إن فشل الحل السلمي مع تايوان.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها ستواصل الوقوف مع المجتمع الدولي لدعم مبدأ الصين الواحدة بحزم وللدفاع عن وحدة الأراضي الصينية، وأن أي جهة تتحدى مبدأ الصين الواحدة أو تخالفه ستكون مسؤولة عن إثارة التوتر في مضيق تايوان.