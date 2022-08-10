شيء مهول.. شاهد ماذا فعلت السيول القوية بمحافظة الحديدة اليمنية؟

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع السيول العارمة التي تجتاح اليمن وتسببت في نزوح الآلاف، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول المتدفقة والتي ضربت محافظة الحديدة.

وأوضح الفيديو المتداول، اجتياح السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة على مدار أيام، ما أدى إلى غرق البيوت والشوارع والطرقات.

في الوقت نفسه، قامت الحكومة اليمنية بالإعلان عن حدوث ضرر لما يزيد عن 16 ألف أسرة، قامت بالنزوح نتيجة السيول الشديدة، حيث غمرت تلك السيول مخيمات النزوح في مأرب الواقعة شمال شرق البلاد، ووجهت الدعوات من أجل التدخل وتغطية الاحتياجات الطارئة للنازحين.

وفي وقت سابق، لقي أحد عشر شخصًا في اليمن حتفهم الأحد بينهم أربعة اطفال جراء سيول جارفة نتجت عن تساقط أمطار غزيرة استمرت لمدة أسبوع.

وأعلنت السلطات المحلية عن توقف الحركة المرورية في أحياء العاصمة والتي شهدت والمناطق المجاورة لها تساقطًا غزيرًا للأمطار أودت بحياة أحد عشر شخصا بينهم أربعة أطفال.