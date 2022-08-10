«ميتا» تجمع 10 مليارات دولار في أول طرح على الإطلاق للسندات

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أعلنت شركة ميتا، المالكة لـ”فيسبوك”، أمس، أنها حققت 10 مليارات دولار في أول طرح لها على الإطلاق للسندات.

بينما تتطلع الشركة لتمويل عمليات إعادة شراء للأسهم واستثمارات لإعادة هيكلة نشاطها، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وفي الوقت ذاته، أصدرت شركات أخرى للتكنولوجيا، سندات مؤخراً، ومن بينهم “أبل” و”إنتل” اللذان جمعا 5.5 مليار دولار وستة مليارات دولار على الترتيب.

وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت “ميتا” عن توقعات قاتمة وسجلت أول هبوط فصلي على الإطلاق في الإيرادات مع تضرر مبيعات إعلاناتها الرقمية من مخاوف الركود وضغوط المنافسة.

فيما تعتبر “ميتا” هي الوحيدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلو دفاترها من الديون.

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وفي سياق آخر، كشفت “ميتا” أنها تستهدف وصول عدد مستخدمي عالم “ميتافيرس” للواقع الافتراضي، إلى نحو مليار شخص.

وتوقع مارك زوكربيرج، مالك “ميتا”، أن مستخدمي “ميتافيرس” سينفقون مئات الدولارات عبر وسائل ومنصات التجارة الإلكترونية، لشراء السلع الرقمية أو المحتوى الرقمي أو أشياء مختلفة للتعبير عن أنفسهم.