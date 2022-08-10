تصريح عاجل لـ “الصحة العالمية” حول انتشار جدري القرود.. ما الأمر؟

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كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المسبب لمرض جدري القرود ينتقل بين البشر ولا علاقة للقرود به.

وأوضحت أن المرض أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة، مشيرة إلى أن 25% من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70% منها في أوروبا.

وفي 23 يوليو، أعلنت المنظمة جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية، وقررت وكالة الأدوية الأوروبية، الموافقة على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من المرض، لافتة إلى أن معدل الإصابة بالمرض.

فيما أقرت الجمعية الطبية الأوروبية استخدام عقار تيكوفيريمات، المعروف باسم تبوكس، لجدري القرود في 2022، ولكنه ليس متاحا على نطاق واسع حتى الآن.

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وذكرت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه يمكن استخدام لقاح الجدري المائى ومضادات الفيروسات والجلوبيولين المناعي لعلاج جدري القرود وكذلك السيطرة عليه.

في الوقت نفسه، يواصل جدري القرود انتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت ولاية كاليفورنيا، حالة الطوارئ للتصدي لتفشي المرض فيها، بعدما أصبحت كاليفورنيا ثالث ولاية، بعد نيويورك وإلينوي، ترفع مستوى استجابتها الصحية للمرض سريع الانتشار، في غضون أربعة أيام.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة في بيرو، أن عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض “جدري القرود” ارتفع إلى 500 إصابة.

ويمكن أن ينتشر فيروس جدري القرود من شخص لآخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع البثرات المعدية، أو عن طريق لمس الأشياء، مثل الملابس أو الفراش التي لمست الطفح الجلدي سابقًا، أو عن طريق قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عن السعال أو العطس.