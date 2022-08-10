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“الدفاع الروسية”: استهدفنا أسلحة غربية مقدمة لأوكرانيا في خيرسون وميكولايف
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“الدفاع الروسية”: استهدفنا أسلحة غربية مقدمة لأوكرانيا في خيرسون وميكولايف

“الدفاع الروسية”: استهدفنا أسلحة غربية مقدمة لأوكرانيا في خيرسون وميكولايف
٠١:٥٢:٤٠ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت أسلحة غربية مقدمة لأوكرانيا في خيرسون وميكولاي.

وأوضحت أنها دمرت مركبة قتالية من أنظمة الدفاع الجوي الألمانية “جيبارد” في منطقة ميكولايف الأوكرانية.

فيما اتهمت السلطات الأوكرانية، روسيا بقتل 21 شخصا بقصف في منطقة دنيبروبتروفسك، مؤكدة في الوقت نفسه ارتفاع الصادرات من الحبوب والمواد الغذائية بنسبة تزيد على 22%.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العالم يسير على حافة الهاوية مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية.

وأشار مندوب روسيا في فيينا، إلى أن موسكو مهتمة بتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أكثر الصور موضوعية حول وضع محطة “زابوروجيا”.

وقالت مجموعة السبع: إن سيطرة روسيا على محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية تعرض المنطقة للخطر.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبراؤها أكدوا أنه ليس هناك تهديد مباشر للسلامة النووية في محطة “زابوروجيا” بأوكرانيا بعد تعرضها للقصف.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا المحطات النووية خيرسون روسيا محطة زابوروجيا

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