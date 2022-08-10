الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)
مدني الطائف يعلن وفاة الأشخاص الثلاثة إثر سقوط مركبة من منحدر في الهدا (صور)
اليوم.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق المملكة
“الأرصاد” ينبه إلى تساقط أمطار غزيرة على هذا المناطق حتى المساء
عاجل.. حساب المواطن: 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في أغسطس
أمن الطرق يطيح بمواطنين لنقلهما مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

أحدث الأخبار

عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)

عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)
٠١:٢١:٣٦ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب 69 طنًا و689 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وأضاف المتحدث أن المضبوطات شملت طنا و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها.

وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
حرس الحدود

مواد ذات صلة

المزيد
«جزائية الرياض» تنظر دعوى ضد «مواطن» شارك في علاج جرحى «داعش»

«جزائية الرياض» تنظر دعوى ضد «مواطن» شارك في علاج جرحى «داعش»

منذ 5 سنوات
مصادر: 100 فني ومهندس لإعادة تشغيل قطار الدمام

مصادر: 100 فني ومهندس لإعادة تشغيل قطار الدمام

منذ 5 سنوات
فوضى داخل كلية التربية بالطائف بعد قطع طلاب للكهرباء

فوضى داخل كلية التربية بالطائف بعد قطع طلاب للكهرباء

منذ 8 سنوات
صحة جازان تعلن عن توفر وظائف شاغرة للمستخدمين

صحة جازان تعلن عن توفر وظائف شاغرة للمستخدمين

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *