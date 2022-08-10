عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)

تواصل – واس:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب 69 طنًا و689 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وأضاف المتحدث أن المضبوطات شملت طنا و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها.

وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.