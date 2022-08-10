5 أسباب تجعل العصائر الطبيعية “ضارة” على الإنسان

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تحتوي الفواكه الطازجة على عناصر غذائية ومعادن وفيتامينات، يحتاجها جسم الإنسان، لكن تجعل العصائر الطبيعية “ضارة” على الإنسان.

وأوضح موقع “ذا هيلث سايت” المتخصص في الصحة، أن هناك 5 أسباب تجعل العصائر الطبيعية “مؤذية وغير مفيدة”، وهي:

1- إضافة السكر أو المحليات الصناعة.

ويؤدي شرب عصير محلى عن طريق السكر أو أضيفت إليه الكريما المخفوقة والشوكولاتة، إلى رفع معدل السكر في الدم، وهذا الأمر يزيد من عرضة الشخص للإصابة بالسمنة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

2- مزج خضروات لا تتفق مع بعضها.

ما يعرف الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والملفوف، إذ يقوم بعض الأشخاص بمزج خضار لا تتلاءم مع بعضها البعض، وعندئذ، قد يصبح المذاق مرا، وربما يؤدي إلى شعور من يشربه بالغثيان.

3- تلف العناصر الغذائية بسبب العصر.

لأن الحرارة الناجمة عن الآلة وقوتها تؤديان إلى تلف عناصر غذائية مفيدة.

4- تحضير العصير ثم تركه في الثلاجة لوقت طويل.

يقلل من قيمته الغذائية، حتى وإن كان المشروب يظل صالحا لمدة تصل إلى 24 ساعة.

5- عصر الفواكه دون إزالة بذورها.

لأن بذور بعض الثمار تحتوي على مواد ضارة تعرف بـ”السموم السيانوجينية”، وفي حال عدم إزالة البذور من تلك الفواكه والخضار، فإنها قد تجعل مذاق العصير مُرّا