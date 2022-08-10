“الأرصاد” ينبه إلى تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وكميات الأمطار الغزيرة التي تتساقط على أجزاء ومناطق المملكة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع متباين في درجات الحرارة، نبيه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق حتى المساء.

أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

ففي المدينة المنورة، نبه المركز من أمطار رعدية على تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والصويدرة والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

كما نبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح سطحية وأمطار على منطقة الباحة

وفي منطقة الباحة، نبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, وأنها تشمل محافظات العقيق, والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة, وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها، لافتًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة جازان

فيما توقع المركز أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات فرسان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش والحُرّث والدائر بني مالك والرّيث والعارضة والعيدابي، وفيفا، هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة يصاحبها تساقط للبرد وجريان للسيول ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، متوقعًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.