الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مدني الطائف يعلن وفاة الأشخاص الثلاثة إثر سقوط مركبة من منحدر في الهدا (صور)
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مدني الطائف يعلن وفاة الأشخاص الثلاثة إثر سقوط مركبة من منحدر في الهدا (صور)

مدني الطائف يعلن وفاة الأشخاص الثلاثة إثر سقوط مركبة من منحدر في الهدا (صور)
١٢:٥٤:٢٢ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني وفاة الأشخاص الثلاثة الذين تواجدوا داخل مركبة سقطت من منحدر في الهدا، بعد أن باشر مدني الطائف توابع حادث سقوط المركبة.

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وتوفي شخص من المتواجدين بالمركبة، فيما سعت “الدفاع المدني” إلى البحث عن الآخرين، أمس الثلاثاء، واستجابت فرق الدفاع المدني على الفور مع البلاغ الذي تلقته بسقوط المركبة، وتعلقها في مكان وعر، من مطل جبلي، يطل على مكة المكرمة.

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وسعت فرق الدفاع المدني إلى تأمين مكان سقوط المركبة العالقة، فيما تبحث إمكانية استخراجها دون مزيد من الخسائر، رغم وجود الكثير من العوائق، أبرزها وعورة المكان، والضباب الكثيف.

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ومن ناحية أخرى، فبرغم التحذيرات من عدم الاقتراب من السيول وبعد وفاة عدة أشخاص؛ بثت قناة “الإخبارية” فيديو يظهر أماكن عديدة طالتها السيول في المملكة، فيما حاول أطفال  الاقتراب من السيول في وادي الجربوع في الحناكية.

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وبحسب الفيديو المنشور على قناة الإخبارية، يظهر الأطفال وهم يلهون ويلعبون بالقرب جدًا من السيول غير عابئين بما يمكن أن يحدث في لحظة واحدة يأتي فيها السيل ليأخذ الأخضر واليابس.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني السعودي سقوط مركبة بالهدا مدني الطائف مطل جبلي مكة المكرمة وفاة 3 أشخاص

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