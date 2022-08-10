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أمن الطرق يطيح بمواطنين لنقلهما مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
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أمن الطرق يطيح بمواطنين لنقلهما مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

أمن الطرق يطيح بمواطنين لنقلهما مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
١١:٥٩:٥٧ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان ودوريات محافظة أبو عريش، أنها ألقت القبض على مواطنين لنقلهما في شاحنة 34 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

في الوقت نفسه شدد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، على أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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أبو عريش أمن الحدود أمن الطرق القوات الخاصة جازان نقل مخالفين

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