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للمكلف.. هيئة الزكاة والضريبة تكشف عن المدة المحددة لتقديم الإقرار الزكوي
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للمكلف.. هيئة الزكاة والضريبة تكشف عن المدة المحددة لتقديم الإقرار الزكوي

للمكلف.. هيئة الزكاة والضريبة تكشف عن المدة المحددة لتقديم الإقرار الزكوي
١١:٥٣:٥٩ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك مدة محددة لتقديم الإقرار الزكوي للمكلف.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل تقدير الإقرارات الزكوية فإن المكلف يمكنه تقديم الإقرار الزكوي في مدة لا تتجاوز 120 يومًا، من نهاية العام الزكوي.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن بداية العام الزكوي للمكلف تكون كالآتي:

1 – من إصدار السجل التجاري.

2 – من تاريخ إيداع رأس المال.

3 – من تاريخ الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يجب عند رفع الإقرارات الالتزام بالآتي:

1 – تقديم الإقرار ومرفقاته باللغة العربية.

2 – الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات الضرورية لتحديد الوعاء الزكوي.

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري، مؤكدة أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة، مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.

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وأشارت أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حساب المستفيد في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة “تحديث”، أو “إيقاف التسجيل” من قسم الخدمات العامة ثم اختيار “إيقاف الرقم المميز”.

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إيقاف الرقم المميز الإقرار الزكوي المدة المحددة هيئة الزكاة والضريبة

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