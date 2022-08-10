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“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 20.8٪
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“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 20.8٪

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 20.8٪
١١:٥٠:١٣ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م، وأظهرت نتائج النشرة، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م بنسبة 20.8% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.

وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية، حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يونيو عام 2022م بنسبة 19.2% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.

وكذلك ارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر يونيو عام 2022م بنسبة 29.3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.2% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة 1.0% متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 1.0%، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز الذي ارتفع بنسبة 9.3%، فيما ظهر استقرار في نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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التعدين الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الهيئة العامة للإحصاء انشطة الصناعة التحويلية

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