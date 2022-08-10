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“رسالة اليوم” يتصدر ترند المملكة في “تويتر”.. ومغردون: “سطّر بداية جديدة تليق بك”
مصادر: مشروع لفتح فروع للجامعات الأجنبية في المملكة

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“رسالة اليوم” يتصدر ترند المملكة في “تويتر”.. ومغردون: “سطّر بداية جديدة تليق بك”

“رسالة اليوم” يتصدر ترند المملكة في “تويتر”.. ومغردون: “سطّر بداية جديدة تليق بك”
١١:٣٩:٣٦ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “رسالة اليوم” قائمة الموضوعات الأكثر انتشارًا “الترند” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتفاعل رواد ومتابعو السوشيال ميديا مع الوسم، وشاركوا الصور ومقاطع الفيديو.

كما كتب آلاف المغردين رسائل قصيرة في تغريداتهم، سواء عن الحياة أو العمل أو العلاقات الإنسانية، فيما قال حساب “هديل”: “تعامل مع حياتك كأنها كتاب ..! إقرأ صفحاتك القديمة جيدا ( وتعلم الدرس) مزق الصفحات الموجعة .. ثم سطر بداية جديدة تليق بك”.

وقال حساب “أحمد ذيب”: “لا تحاول أن تعيد حساب الأمس.. وما خسرت فيه.. فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرّة أخرى.. ولكن مع كلّ ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى.. فأنظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض فقد صارت جزءاً منها”.

ونشر متابعون رسائل دينية، تحث على الفضيلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية، فشارك حساب “مآثر”: “قال ⁧ابن القيم⁩ رحمه الله: من أعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه، وإهماله لها وإضاعة حظِّها ونصيبها من الله. {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ}”.

الكلمات الدلالية:
ترند المملكة ترند تويتر تفاعلات السوشيال ميديا صور ومقاطع فيديو هاشتاق رسالة اليوم

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